Diken

Yaramazlara biraz batar!

THY, kendi kredi kartını çıkaracak

Türk Hava Yolları (THY), yurt içinde ve yurt dışında kullanılabilecek kredi kartı çıkarmak için çalışmalara başladı.

THY, kredi kartı çıkaracak. (AA)
THY, kredi kartı çıkaracak. (AA)

THY’nin kredi kartı çıkaracağını duyuran Habertürk yazarı Güntay Şimşek, Miles&Smiles Banka İşbirlikleri Şefi Ünsal Burak Şalvarcı’dan gelen notu da paylaştı.


Notta şu ifadeler yer aldı:

*Mevcutta yurt içinde Garanti Bankası BBVA, Kuveyt Türk ve QNB Finansbank ile banka anlaşmalarımız devam etmektedir. 2023 yılı Nisan ayı itibariyle Garanti Bankası ile 2018-2023 sözleşme dönemimiz bitecektir, ancak 2023 – 2028 yeni sözleşme dönemi için görüşmelerimiz devam etmektedir.

*Kendi kredi kartımızı çıkarmamız noktasında da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sadece yurt içinde değil yurt dışı pazarlarında da kendi kredi kartlarımız ile ilerleyeceğimiz kurgular üzerine de çalışmaktayız. Bu konularda da gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşacağız.

Kimlik kartları, kredi kartı gibi kullanılabilecek

SON HABERLER

Şahmaran: Kadınlar ve Yılanlar

Netflix’in duyurduğu andan itibaren merakla beklenen yerli dizisi ‘Şahmaran’ özgün olmamakla eleştiriliyor. Şahmaran’ın hikayesini ve dizinin esinlendiği noktaları Ayşe Deniz Yurdakul yazdı.

‘Caniko’, bir Yıldız Kenter öyküsü

‘Hocaların hocası’ derler Yıldız Kenter için; doğrudur. ‘Kendisinden sonra gelenlerin yeterince yolunu açmadı, parlamasına izin vermedi’ derler doğrudur.

Şahmaran sınıfta kaldı: Adanalı Cullen ailesi

Netflix’in uzun süredir merakla beklenen ‘Şahmaran’ dizisi izleyicilerden ‘geçer not’ alamadı. İzleyiciler, diziyi ‘Twilight’ serisine benzetirken, Anadolu’nun en önemli efsanesinin özgün aktarılamamasını eleştirdi.