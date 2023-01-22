THY, kendi kredi kartını çıkaracak

Türk Hava Yolları (THY), yurt içinde ve yurt dışında kullanılabilecek kredi kartı çıkarmak için çalışmalara başladı.

THY, kredi kartı çıkaracak. (AA)

THY’nin kredi kartı çıkaracağını duyuran Habertürk yazarı Güntay Şimşek, Miles&Smiles Banka İşbirlikleri Şefi Ünsal Burak Şalvarcı’dan gelen notu da paylaştı.

Notta şu ifadeler yer aldı:

*Mevcutta yurt içinde Garanti Bankası BBVA, Kuveyt Türk ve QNB Finansbank ile banka anlaşmalarımız devam etmektedir. 2023 yılı Nisan ayı itibariyle Garanti Bankası ile 2018-2023 sözleşme dönemimiz bitecektir, ancak 2023 – 2028 yeni sözleşme dönemi için görüşmelerimiz devam etmektedir.

*Kendi kredi kartımızı çıkarmamız noktasında da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sadece yurt içinde değil yurt dışı pazarlarında da kendi kredi kartlarımız ile ilerleyeceğimiz kurgular üzerine de çalışmaktayız. Bu konularda da gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşacağız.