Akşam Postası / 22 Kasım 2023

BES-AR verileri: Açlık sınırı asgari ücretten altı bin lira fazla

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) verilerine göre açlık sınırı 17 bin 215 liraya, yoksulluk sınırı 50 bin 750 liraya yükseldi.

Erdoğan: Türk lirasının reel olarak değer kazanma ihtimali yüksek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Türk lirasının reel olarak değer kaybettiği’ sürecin sonuna gelindiğini ve ‘liranın değer kazanma ihtimalinin’ yüksek olduğunu dile getirdi.

İstanbul’da suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, su fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı. Zamlı tarife yarından itibaren uygulanacak.

Tunç Soyer hakkında bir soruşturma daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde bir kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu’na verdiği iddiasıyla hakkında başka bir soruşturma daha açıldığını duyurdu.

SPK’dan bir holdingin halka arzına ret

Global Yatırım Holding, bağlı ortaklığı GFS Holding’in halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından reddedildiğini açıkladı.

Feribot işletme firmasından halka arz başvurusu

Narlı Feribot İşletmeciliği AŞ halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Ekim verileri: Trafiğe kaydedilen dokuz araçtan biri elektrikli

Türkiye’de ekimde trafiğe kaydedilen her dokuz otomobilden biri elektrikli.

İstanbul’da ‘rüşvet’ operasyonu: 46 polise gözaltı

İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen ‘rüşvet’ operasyonu kapsamında 46’sı polis memuru, 59’u sivil 105 kişi yakalandı.

JP Morgan’a göre Merkez Bankası faizi 250 puan artıracak

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini 250 baz puan artırmasını bekliyor.