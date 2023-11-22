BES-AR verileri: Açlık sınırı asgari ücretten 6 bin lira fazla

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) verilerine göre açlık sınırı 17 bin 215 liraya, yoksulluk sınırı 50 bin 750 liraya yükseldi.

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Asgari ücretle (11 bin 402 lira) geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaş her geçen gün daha da zorlanıyor.

BES-AR’ın açıkladığı ekim dönemi raporuna göre Türkiye’de dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı olan açlık sınırı 17 bin 215, yoksulluk sınırıysa 50 bin 750 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı olarak belirleniyor.

BES-AR’ın eylül raporunda açlık sınırı 16 bin 338, yoksulluk sınırı 49 bin 215 liraydı.