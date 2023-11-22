İstanbul’da suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, su fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı. Zamlı tarife yarından itibaren uygulanacak.

Fotoğraf: İstanbul’da suya yüzde 15 zam / AA

İSKİ Genel Kurulu, İBB’nin su fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmasını istediği teklifi yüzde 15 zam olarak revize etti.

Bu kapsamda, revize teklifte konutta 0-15 metreküp arasında birinci kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 23,72 lira, ikinci kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 34,14 lira, üçüncü kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 46,49 lira olması talep edildi.

Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası birinci kademede 54,03 lira olan fiyatın 62,14 lira, 41 metreküp üstü ikinci kademede 62,50 lira olan fiyatın da 71,88 liraya yükseltilmesi istendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi talebi de reddedildi.

Revize edilen haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.