Hollanda’nın başbakanı olabilir: Dilan Yeşilgöz kimdir?

Dilan Yeşilgöz Hollanda’nın ilk kadın ve göçmen başbakanı olabilir.

Fotoğraf: Dilan Yeşilgöz / Instagram

Hollanda seçimlerinde Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), Frans Timmermans liderliğinde İşçi Partisi (PvdA) – Yeşil Sol Parti (GL) ittifakı, Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) birincilik için yarışıyor. Anketlere göre Yeşilgöz’ün lideri olduğu ve aynı zamanda da hükümetin büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) az bir farkla önde.

Bu partilerin haricinde çok sayıda küçük partiler de bulunuyor. VVD önde bitirse bile tek başına iktidar olma şansı neredeyse yok.

Hollanda’ysa ‘uzun süren koalisyon görüşmeleri’yle ünlü. Görüşmeler ortalama üç ay sürerken son hükümet 299 gün süren görüşmelerin ardından kurulabilmişti.

Dilan Yeşilgöz kim?

18 Haziran 1977’de Ankara’da doğan Dilan Yeşilgöz, Dersim kökenli. Babası 12 Eylül 1980 askeri darbesinden önce Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) görevli Yücel Yeşilgöz.

Darbeden sonra baba Yeşilgöz, Hollanda’ya sığınma talebinde bulundu. Daha sonra Dilan Yeşilgöz, annesi ve kız kardeşiyle birlikte tekneyle Yunanistan’ın Kos adasına, oradan da mülteci olarak Hollanda’ya gitti.

Dilan Yeşilgöz siyasi hayatına Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi’nde başladı. 2014 ve 2017 seçimlerinde parti listesinden Amsterdam Kent Konseyi üyeliğine seçildi.

25 Mayıs 2021’de ekonomik işler ve iklim politikası devlet bakanı olarak atandı. 10 Ocak 2022’den beri güvenlik ve adalet bakanı.

Başbakan Mark Rutte’nin siyaseti bırakma kararından sonra 18 Ağustos 2023’te oybirliğiyle VVD’nin genel başkanı seçildi.

Dilan Yeşilgöz, Hollanda’da VVD’nin genel başkanı oldu