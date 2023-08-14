Dilan Yeşilgöz, Hollanda’da VVD’nin genel başkanı oldu

Hollanda’da Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz (46), Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) genel başkanı oldu.

Fotoğraf: Twitter

Mark Rutte, Hollanda parlamentosunun alt kanadında hükümetin istifasıyla ilgili oturumun hemen öncesindeki konuşmasında, gelecek seçimlerde liderliğini yaptığı VVD’nin başında olmayacağını açıklamıştı. Rutte, daha sonra aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

VVD’nin boş kalan genel başkanlık koltuğunaysa aynı dönemde adalet bakanlığını yapan Dilan Yeşilgöz, getirildi. Yeşilgöz, Twitter’da şunları dedi: “VVD’nin lideri olmak büyük onur. Güvendiğiniz için teşekkürler! Ve şimdi büyük bir enerjiyle çalışmaya başlayalım, yapacak çok şey var!”

Partisi sonraki seçimleri kazanması durumunda Yeşilgöz, Hollanda’nın başbakanı olabilir.