Ekim verileri: Trafiğe kaydedilen dokuz araçtan biri elektrikli

Türkiye’de ekimde trafiğe kaydedilen her dokuz otomobilden biri elektrikli.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekimde trafiğe 75 bin 494 otomobilin kaydı yapıldı. Bunlardan 8 bin 340’ı elektrikli otomobil.

Geçen yıl ekimde trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 963’tü. Yani geçen yıldan bu yana yüzde 766 artış var.

Elektrikli araçların toplam içindeki payı Ekim 2022’de yüzde 2,2’yken bu ekimde yüzde 11’e çıktı.

Grafik: AA

10 ayda yüzde 716 artış

Ocak-ekim dönemi verilerine bakıldığında geçen yıl 5 bin 522 elektrikli otomobil kaydedildiği görülürken bu yılın 10 ayında 45 bin 50 elektrikli otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu , yüzde 716 artış demek.

Geçen yıl 10 aylık dönemde elektrikli otomobillerin, toplam içindeki payı yüzde 1,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 5,9’a yükseldi.