Türkiye’de e-şarj sayısı 10 bin 500’ü geçti

Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj noktası sayısı 20 Kasım itibarıyla 10 bin 576’ya ulaştı.

Fotoğraf: AA

Bu sayı Çin’de 1 milyon 700 bin, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 600 binin üstünde.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 147. Bu sayı geçen yıl başında dörttü.

Lisanslı şirketlerden 102’sinin aktif en az bir ünitesi var.

81 şehirde de var

EPDK verilerine göre 81 şehirde de e-şarj istasyonu bulmak mümkün.

Şarj hizmeti verilen soket sayısı yavaş şarjda (AC) 7 bin 581, hızlı şarjda (DC) 2 bin 995. 20 Kasım itibarıyla 10 bin 576.

Beş araca bir şarj noktası

Türkiye’de elektrikli araç sayısı da eylül sonunda 51 bin 813 olarak kayda geçti. Yani beş elektrikli araca bir şarj noktası düşüyor.