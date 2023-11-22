Gazeteci ‘yetenekli hakim bey’e karşı

Gazeteci Ayça Söylemez BirGün gazetesinde yayınlanan ‘Yetenekli hakim bey’ başlıklı yazısınıdan ötürü üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Fotoğraf: Diken

18 Şubat 2020 tarihli yazı nedeniyle Söylemez’i şikayet eden dönemin hakimi Akın Gürlek, şu anda adalet bakan yardımcısı.

Söylemez ‘terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek’le suçlanıyor.

İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Söylemez ve avukatı Güçlü Sevimli katıldı.

Söylemez, savunmasında şunları söyledi:

“Yazıda geçen isimler kamuda tanınan ve gazetecilerin davalarını takip ettiği isim. İddianamede ‘ifşa’ deniliyor, ancak yazıda geçenler kamuya açık görülen bir davada geçen beyanlardır. Davaya hangi heyetin baktığını gazeteciler haberlerinde yazmıştı. Bunlar kamuoyunu ilgilendiren davalardı. Kamuoyunda merak edilen davalarla ilgili bir yazıydı benim yazdığım da. Kamuoyunun bildiği bilgilerle ilgili yazılan bir yazı ‘hedef gösterme’ değildir.”

Söylemez’in avukatı Güçlü Sevimli de Akın Gürlek’in şikayet ettiği gazetecilerin hemen hemen hepsinin beraat ettiğini söyledi.

Savcı ‘cezalandırma’ istedi

Duruşma savcısı Egemen Savun esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak Söylemez’in üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savun, yazıda ismiyle zikredildiğini belirterek Gürlek’in mağdur olduğunu öne sürdü. Savcıya göre, Söylemez’in yazısı ‘silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde’.

Söylemez, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Duruşma 19 Mart 2024’e ertelendi.

Ne olmuştu?

Söylemez, davaya konu yazısında, gazeteci Canan Coşkun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP’nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, Barış Akademisyenleri, Sözcü gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlarını aynı hakimin, yani Akın Gürlek’in yargıladığını yazmıştı.

Söylemez, Gürlek’in şikayet ettiği yazıyla ilgili 22 Haziran 2023’te emniyete giderek ifade vermişti. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Burak Özer’in hazırladığı iddianamede, ‘düşünce özgürlüğünün sınırlandırılmaması durumunda anarşi doğacağını’ ifade etmişti. Savcı Özer, Söylemez’e ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasını yöneltmiş, Söylemez’in bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Akın Gürlek, Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla adalet bakan yardımcısı olarak atanmıştı. Gürlek, geçmişte tutuklu Demirtaş, Kaftancıoğlu, HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve ÇHD üyesi avukatlara verdiği hapis cezalarıyla, ayrıca CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasıyla tanınıyor.

Gürlek, İBB’ye ‘terör’ teftişine dayanak yapılan ve sonradan içi boş olduğu ortaya çıkan DİAYDER davasına da bakıyordu.