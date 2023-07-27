Gazeteci Ayça Söylemez, muhabirimizin yargılandığını yazdığı için yargılanıyor

Gazeteci Ayça Söylemez hakkında eski İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Akın Gürlek’i konu edindiği yazısı nedeniyle hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Söylemez yazısında, Gürlek’in Diken muhabiri Canan Coşkun dahil birçok gazeteci ve siyasetçiyi yargıladığını yazmıştı.

Fotoğraf: BirGün

Söylemez, BirGün’de ‘Yetenekli hâkim bey’ başlıklı yazısında Gürlek’in, muhabirimiz Canan Coşkun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Sözcü gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlarını yargıladığını yazmıştı.

BirGün’ün aktardığına göre Ayça Söylemez’e, şu anda adalet bakan yardımcısı olan Akın Gürlek’in şikayetinin ardından dava açıldı.

Söylemez hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. BirGün yazarı hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 22 Kasım’da görülecek.

Beraat kararı çıkmıştı

Gürlek Coşkun ve gazeteci Barış Pehlivan’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak yapılan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasına ilişkin haberleri nedeniyle İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

İki gazeteci haberlerinde davanın Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, Sırrı Süreyya Önder ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarına hapis cezası veren, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan Gürlek’in mahkemesinde görüleceğine dikkat çekmişti.

Soruşturma kapsamında savcı Cüneyt Kerimhan Acer, gazetecilere ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasını yöneltmişti.

İki gazetecinin yargılandığı davada 13 Haziran’da beraat kararı çıkmıştı.