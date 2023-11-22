İstanbul’da ‘rüşvet’ operasyonu: 46 polise gözaltı

İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen ‘rüşvet’ operasyonu kapsamında 46’sı polis memuru, 59’u sivil 105 kişi yakalandı.
İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ‘rüşvet almak/vermek’ suçuyla ilgili projeli ve teknik takipli operasyon yürüttüğünü duyurdu.
Operasyon kapsamında 2022 ve 2023’te toplam 67 farklı olayda, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığının tespit edildi.
Valiliğin açıklaması şöyle:
“Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak’ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.”