Şimşek’ten döviz girişi için yeni formül

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek için vergi indirim ve istisna oranının artırılacağını söyledi.

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AA muhabirine konuşan Şimşek döviz girişi için yaptıkları yeni düzenlemeyi yakın zamanda Meclis’e getireceklerini söyledi:

“Paketle ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ihracatın desteklenmesi ve ülkemize döviz girişini teşvik edecek düzenlemeler öngörüyoruz. Ülkemize döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını kazancın ülkeye getirilmesi şartıyla artıracağız.

İhracatın desteklenmesi amacıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine ilişkin kazançlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulayacağız. Uygulama, imalatçı veya tedarikçi kurumların, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetleri için geçerli olacak.”

Şimşek döviz girişine teşvik edecek uygulamanın detaylarını şöyle açıkladı:

“Yurt dışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye’ye getirilmesi şartıyla yüzde 80’e çıkarıyoruz. Böylece kurumlar vergisi mükelleflerimizin vergi yükünü bu kazançlar için yüzde 5’e düşürüyoruz.”