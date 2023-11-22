Binance CEO’su istifa etti

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CEO’su Çangpeng Jao, ABD’de açılan kara para ve dolandırıcılık soruşturmasında yöneltilen suçlamaları kabullenip istifa etti. Binance 4,3 milyar dolar (yaklaşık 124 milyar lira) ceza ödeyecek.

Görsel: Reuters

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre cezanın gerekçesi yaşadışı işlemlere olanak tanınması.

Ek cezalarla karşı karşıya kalabilir

Şirket beş yıllık gözetime alındı. Anlaşmaya uymazsa ABD’den tamamen çıkarılması ve 150 milyon ek ödeme dahil ek cezalar kesilebilecek.

Bugüne kadar verilen en büyük cezalardan

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, faaliyetleri üç yıldır incelenen platformun ABD yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyondan fazla sanal para ticaretine izin verdiğini saptadıklarını söyledi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 4,3 milyar doların bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olduğunu vurguladı. Garland, Binance CEO’su hakkında ilgili yasayı kasten ihlal ettiği için suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Yeni CEO Richard Teng oldu

Çin’de doğup 12 yaşında Kanada’ya göçen Jao, anlaşma kapsamında istifa edip 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Jao, X hesabından yaptığı paylaşımda, hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Binance ve kendisi için en doğru kararı alarak CEO’luğundan ayrıldığını duyurdu.

Binance’in yeni CEO’su Richard Teng.

Şirketin artık bir ‘bebek’ olmadığını, yürümesi ve koşmasına izin verme zamanının geldiğini vurgulayan Jao, “Sahip olduğu derin altyapıyla büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum” dedi.