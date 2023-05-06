Diken

Yaramazlara biraz batar!

Binance, Rusya yaptırımlarının delinmesiyle ilgili soruşturulabilir

warning
Editöre not:

Bu haber Diken’in yazıişleri tarafından tercüme edilmiştir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

ABD, kripto para borsası Binance’ın Rusların ABD yaptırımlarını aşmasına ve para taşımasına aracı olup olmadığını araştırıyor.


Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’de birçok kurum ve kişi uzun süredir, kara para aklamadan terörizmin finansmanına kadar yasa dışı faaliyetleri önlemek için dünyanın en büyüklerinden Binance da dahil olmak üzere kripto borsaları üzerinde ‘daha sıkı denetim’ çağrısında bulunuyor.

Bloomberg’ün aktardığına göre, adalet bakanlığının ulusal güvenlik bölümü tarafından yapılan araştırma, Binance veya şirket yetkililerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili yaptırımlara aykırı olup olmadığına bakıyor.

Henüz Binance veya şirketin yöneticileri herhangi bir suçlamayla itham edilmedi. Yetkililer, Rusların Binance’ı yaptırımları delmek için kullanıp kullanmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Çıkacak sonuçlara göre Binance, soruşturmayla karşı karşıya kalabilir.

Kripto para borsası Binance’in günleri sayılı mı?

SON HABERLER

İki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ‘Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ’ ile ‘Kayseri Şeker Fabrikası AŞ’nin halka arzını onayladı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi. Onart’ın yerine Efe Ceylan atandı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı’na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk […]