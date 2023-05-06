Binance, Rusya yaptırımlarının delinmesiyle ilgili soruşturulabilir

warning Editöre not: Bu haber Diken’in yazıişleri tarafından tercüme edilmiştir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

ABD, kripto para borsası Binance’ın Rusların ABD yaptırımlarını aşmasına ve para taşımasına aracı olup olmadığını araştırıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’de birçok kurum ve kişi uzun süredir, kara para aklamadan terörizmin finansmanına kadar yasa dışı faaliyetleri önlemek için dünyanın en büyüklerinden Binance da dahil olmak üzere kripto borsaları üzerinde ‘daha sıkı denetim’ çağrısında bulunuyor.

Bloomberg’ün aktardığına göre, adalet bakanlığının ulusal güvenlik bölümü tarafından yapılan araştırma, Binance veya şirket yetkililerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili yaptırımlara aykırı olup olmadığına bakıyor.

Henüz Binance veya şirketin yöneticileri herhangi bir suçlamayla itham edilmedi. Yetkililer, Rusların Binance’ı yaptırımları delmek için kullanıp kullanmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Çıkacak sonuçlara göre Binance, soruşturmayla karşı karşıya kalabilir.