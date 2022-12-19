Reuters’tan Binance dosyası: Kayıtlar yetersiz ve anlaşılmaz

Binance’in kripto pazarındaki tüm ticaret hacminin yarısından fazlasını oluşturan devasa rolü ve yürüttüğü operasyonlar ABD’li yetkililerin radarına girdi. Şirket, olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor. Savcılar da, Binance ve bazı üst düzey yöneticileri suçlamak için yeterli kanıt topladıklarına inandıklarını bildirdi.

Binance son dönemde tartışmaların odağında. (Reuters)

Binance’in genel merkezinin nerede olduğu belli değil ve kayıtları açık değil. Gelir, gider, nakit varlıklar gibi en temel bilgiler bile açıklanmıyor çünkü halka açık değil. Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada gibi 14 farklı yerel merkezi var. Reuters’ın aktardığına göre, merkezlerle ilgili dosyalarında sunulan bilgilerse yetersiz ve anlaşılmaz. Örneğin, birimler arasındaki para akışıyla ilgili pek bilgi yok. Bazı birimlerin de faaliyeti çok az.

ABD’li eski yetkililer ve Binance’ın eski yöneticileri, bu yerel işletmelerin vitrin görevi gördüğünü söylüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun İnternet Uygulama Ofisi’nin eski başkanı John Reed Stark, “Bir meşruiyet cilası oluşturmak için düzenleme terminolojisini kullanıyorlar” dedi. Stark, “Finansal durumu hakkında kesinlikle hiçbir şeffaflık veya herhangi bir teyit yok” dedi.

Binance Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillmann’sa, Reuters’in analizinin ‘kategorik olarak yanlış’ olduğunu söyledi.

Binance ayrıca, son birkaç gündür ‘spekülasyonlardan sağ çıkamayacak kadar az rezerve sahip olduğu’ iddialarıyla tartışmaların odağında. Kripto para borsasından para çıkışları da hızlanıyor. Veri araştırma grubu Nansen’in açıklamasına göre 12 Aralık’ta Binance’dan 2 milyar doları aşan net çıkışlar görüldü. Bu hazirandan bu yana rekor anlamına geliyor.