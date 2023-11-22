SPK’dan bir holdingin halka arzına ret

Global Yatırım Holding, bağlı ortaklığı GFS Holding’in halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından reddedildiğini açıkladı.

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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.

Global Yatırım Holding, yüzde 100 bağlı ortaklığı olan GFS Holding’in halka arz edilmesi için nisanda SPK’ya başvurmuştu.

Holdingin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre SPK, GFS Holding’in halka arz başvurusunu reddetti.

Holdingin KAP açıklamasında şunlar dendi:

*Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan GFS Holding AŞ’nin (GFS Holding) halka arzına yönelik olarak GFS Holding Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) nisan ayında yaptığımız başvuru, GFS Holding’in tek hissedarının ve iki bağlı ortaklığından birinin halka açık olması, halihazırda iki bağlı ortaklığı dışında faaliyetinin olmaması, 2021 yılının sonlarında kurulmasına bağlı olarak 2021 yılı faaliyetlerinin 2021 yıl sonu mali tablolarına tam olarak yansımaması ve bu kapsamda 2021 yılı mali tablolarında bir finansal halka arz kriterinin sağlanmaması gerekçeleriyle SPK tarafından uygun bulunmamış ve buna ilişkin yazı 21 Kasım 2023 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.

*GFS Holding’in 2023 yıl sonu mali tablolarının hazırlanmasının ardından halka arz için gerekli finansal kriterlerin tümünün sağlanmış olacağını ve SPK’nın yazısındaki diğer gerekliliklerin de ikmal edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda GFS Holding’in halka arzına yönelik niyetimizin ve kararlılığımızın devam ettiğini bildirmek isteriz.

Bağlı ortaklık, ortak olunan şirkette yüzde 50’den daha fazla oy hakkına sahip olunan durumlar için kullanılıyor.

Bir şirketten halka arz başvurusu