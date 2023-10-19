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Yaramazlara biraz batar!

Bir şirketten halka arz başvurusu

Finansal teknoloji şirketi Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ, halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Fotoğraf: AA

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.


halkaarz.net’in aktardığına göre Multinet, halka arz edilmek için SPK’ya başvurdu.

Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 24.153.780 TL nominal değerli payların ‘bireysele eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor. Halka arzının konsorsiyum liderliğini İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ yürütecek.

Bir holdingden halka arz başvurusu

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