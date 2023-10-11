Bir holdingden halka arz başvurusu

Enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösteren Koray Holding’in halka arz başvurusu yaptığı belirtildi.

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Başvuru duyurusu Koray Holding’in yaklaşık üçte bir hissesine sahip olduğu Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim ve Hun Yenilenebilir Enerji Üretim tarafından yapıldı.

İki şirketin ayrı ayrı Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Koray Holding yönetim kurulunca şirket paylarının halka arz edilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılacağı ve 10 Ekim 2023’te Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurulduğu dile getirildi.

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.