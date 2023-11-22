Diş hekimleri ‘felaket’e karşı uyardı: İki yıl yeni öğrenci alınmasın

MESUDE ERŞAN

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı A. Tarık İşmen, 91 diş hekimliği fakültesinin yeterince akademik kadrosu bulunmadığını belirterek, “Fakülte ve öğrenci sayısında geçmiş 10 yıldaki artış sürerse 2028 sonrası için tam bir felaket tablosuyla karşı karşıya kalacağız” dedi.

Beş yıl sonra 970 kişiye bir diş hekimi düşecek

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2022/2023 döneminde diş hekimliği fakültelerinin toplam kontenjanı daha da artırılarak 11 bin 186’ya çıkarıldı. Diş hekimliği fakültelerine öğrenci alımı durdurulsa dahi mevcut öğrencilerin beş yıl içinde mezun olması halinde, yaklaşık 50 bin yeni diş hekimi çıkacak. Toplam diş hekimi sayısı yaklaşık 90 bine ulaşacak. Bu durumda beş yıl sonra bir diş hekimine yaklaşık 970 kişi düşecek.

İşmen, “Bu sayı AB ve OECD ortalamasının üzerinde. Ayrıca bu kadar hızla artan öğrenciye nitelikli eğitim verecek öğretim üyesi kadrosunun yetiştirilmesi mümkün değil. Kaldı ki insan gücü planlamasında ilgili meslek alanındaki talep de temel unsur olarak gözetilir. Gelişmiş ülkelerde diş hekimine yılda başvuru sıklığı kişi başı beş, ülkemizde ise sadece 0,67.”

‘Henüz eğitime başlamayan fakülteler kapatılmalı‘

Eğitimin YÖK tarafından dikkatle takip edilmesi ve bu müfredatları gerçekleştirecek akademik kadrolar sağlanmadan yeni diş hekimliği fakültesi açılmaması gerektiğini belirten İşmen karar vericilere şöyle seslendi:

“Kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması, eğitiminin geliştirilebilmesi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin ve diş hekimi emeğinin değerinin korunabilmesi için insan gücü planlaması yapılmadan fakülte açılmamalı. Henüz eğitime başlamamış fakülteler kapatılmalı. Eğitim verenlerinse kontenjanları hızla azaltılmalı.

İşsiz, emeği çok ucuzlatılmış ve değersizleştirilmiş diş hekimleri ve çalışma biçiminin tümden işçileşmeye gittiği, piyasa koşullarının hüküm sürdüğü ve dolayısıyla deontolojik ve etik sorunların arttığı bir çalışma ortamın yaratılmaması için, kontenjanlar zamana yayılarak, 2024’ten itibaren hızla azaltılmalı. Hatta akademik kadro-öğrenci dengesindeki negatif göstergeyi kaldırabilmek için önümüzdeki iki eğitim döneminde yeni öğrenci alınmamalı. Ülkemizin en zor ve en pahalı eğitimini alan gençlerimizin geleceği ucuz işgücü ya da işsiz kalmak olmamalı.”

Parti parti dolaştılar

Bilimsel Dişhekimliği’nin kuruluşunun yıldönümü 22 Kasım’ı içine alan hafta ‘Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası‘ olarak kutlanıyor. TDB bugün nedeniyle ‘Bilimsel Dişhekimliği’nin 115. Yılında Mesleğimizin Geleceği Tehlikede! Artık Dişhekimlerinin Sesini Duyma Zamanı’ başlıklı bir dosya hazırladı.

Sekiz başlık altında toplanan talepler bakanlıklar ve siyasi partilerle paylaşıldı, imza kampanyaları yapıldı. TDB son olarak 26 Ekim’de TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca’nın yanısıra AKP, CHP, HEDEP, İYİ Parti ve SP yetkilileriyle görüşerek taleplerini bir kez daha iletti.

İşmen diş hekimlerinin diğer taleplerini şöyle sıraladı: