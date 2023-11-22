JP Morgan’a göre Merkez Bankası faizi 250 puan artıracak

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini 250 baz puan artırmasını bekliyor.

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MB, Mayıs 2023 seçimlerinden beri faiz artırıyor. Son olarak faiz, ekimde 500 baz puan artışla yüzde 35’e yükseltilmişti.

MB faiz kararını 23 Kasım perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

JP Morgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, MB’nin kasım toplantısında politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını tahmin ediyor.

Bloomberg HT‘nin haberine göre Akçelik ayrıca aralık ayında da politika faizinde 250 baz puanlık artış beklediğini söyledi.

‘Mayıs 2024’te enflasyon zirve yapacak’

Akçelik raporunda enflasyon beklentilerini de yazdı. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 65.

JP Morgan’a göre enflasyon Mayıs 2024’te yüzde 73’le zirve yapacak, 2024 yıl sonundaysa enflasyon yüzde 40’lara gerileyecek.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulundu. MB, son olarak ekimde 500 baz puan artışla faizi yüzde 35’e yükseltmişti.

Türkiye ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı. Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti. Son dönemde Şimşek Fransa ve Britanya’da yatırımcılarla görüşmüş, Fas’ta IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantısına katılmıştı. Şimşek yönünü sonrasında yeniden Körfez’e çevirmişti.

7 Eylül’de Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurmuştu.