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Yaramazlara biraz batar!

Feribot işletme firmasından halka arz başvurusu

Narlı Feribot İşletmeciliği AŞ halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Fotoğraf: AA

Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.


halkaarz.net’in aktardığına göre Narlı Feribot İşletmeciliği, halka arz edilmek için SPK’ya başvurdu.

Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 7.500.000 TL nominal değerli payların ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor. Halka arzının konsorsiyum liderliğini A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ yürütecek.

Bir holdingden halka arz başvurusu

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