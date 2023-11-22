Tunç Soyer hakkında bir soruşturma daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde bir kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu’na verdiği iddiasıyla hakkında başka bir soruşturma daha açıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Soyer hakkında Osmanlı Devleti’ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Sözcü TV yayınına katılan Soyer, hakkında başka bir soruşturma daha açıldığını duyurdu.

“Bugün bir başka soruşturma geldi; ondan bahsetmek isterim. 14 yıl önce ben Seferihisar belediye başkanıyken bir iddia ortaya atılmış, hiç benim görmediğim duymadığım bir şey. Belediye binası önünde alarm çanı olarak kullanılan tarihi Rum kilisesine ait çanın başkanlık makamının önünde sergilendiği, tarihi eser niteliğinde olduğu iddia edilen bu çanın ilgili makamlara bildirmeden tarafımca Yunan Konsolosluğu’na verildiği iddiasıyla başka bir soruşturma açıldı.”

İddiayı yalanlayan Soyer, Seferihisar belediye başkanı seçildikten sonra eski binayı hiç kullanmadığını, görevini yeni binada devam ettirdiğini söyledi.