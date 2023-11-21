Tunç Soyer hakkında ‘Vahdettin’ soruşturması

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Osmanlı Devleti’ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinliklerinde şarkıcı Tarkan konser verdi

Soyer geçen yıl, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde yaptığı konuşma nedeniyle hedef gösterilmişti.

İz Gazetesi‘nin aktardığına göre Soyer hakkında, Atatürk’ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin’i eleştirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

İki müfettiş görevlendiren bakanlık, Soyer’in Osmanlı Devleti’ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediğini iddia etti.

Müfettişler belediyeden Soyer’in konuşmasının görüntülerini istedi.

Soyer, o konuşmasında şöyle demişti: “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular.”

Her sözümün arkasındayım

Soyer, X hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin Nutuk’tan alıntı olduğunu hatırlatarak ‘her sözünün arkasında olduğunu’ vurguladı:

“İçişleri Bakanlığı’nın 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim. Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır. Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”