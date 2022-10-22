Akşam Postası / 22 Ekim 2022

Erdoğan ‘başörtüsü’nde eli yükseltti: Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başörtüsü ve aileyle ilgili düzenleme hakkında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, bunu da yapabiliriz. Parlamentoda çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin” dedi.

CHP’den Amasra raporu: Yanlış havalandırma can kaybını artırdı

CHP’nin Bartın-Amasra’daki maden faciasına ilişkin hazırladığı rapora göre, yanlış havalandırma sistemi can kaybını artırdı.

Kılıçdaroğlu’ndan iktidara: Bunlar faizcilerin ağababası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı “Vergilerin büyük bir kısmı tefecilere gidiyor. Bunlar faizcilerin ağababası. Faizcilere çalışıyorlar. Bu kadar borcun karşılığında ne olacak? Faiz ödeyeceksiniz” sözleriyle eleştirdi.

Akademik dünya kendisiyle yüzleşiyor: Bilim tarihi ırkçı hikayelerle dolu

Bilim tarihinin ırkçı hikayelerle dolu olduğunu söyleyen prestijli akademik dergi Nature, yüzleşmeye kendisinden başladı.

Mansur Yavaş duyurdu: Üniversitelerde ücretsiz dört çeşit yemek vermeye başladık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrencilerine dört çeşit sıcak yemek vermeye başladıklarını duyurdu.

Taht oyunları: Boris Johnson, yeniden başbakan olmak için ülkeye döndü

Britanya’da Liz Truss’ın başbakanlık koltuğunda iki ay bile durmadan istifa etmesiyle liderlik yarışı yeniden başladı. Britanya basınının aktardığına göre, Truss istifa ettiğinde yurt dışında olan eski başbakan Boris Johnson, yeniden başa geçebilmek için aniden ülkeye dönme kararı aldı.

Diyarbakır Valiliği’nden vatandaşa gece yarısı Erdoğan mesajı

Diyarbakır Valiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazar günü kentte düzenleyeceği miting için vatandaşlara gece yarısı mesaj attı.

Araştırma: Eğitim giderleri artınca ‘sosyal hayat’ kısıldı

Ipsos araştırmasına göre her 10 veliden sekizi çocuklarının okul eğitimine kaynak ayırabilmek için tasarruf yapmak zorunda kaldı.

Biden’ın öğrenci kredisi affına mahkemeden geçici engelleme

ABD Başkanı Joe Biden’ın öğrenci kredilerinin geri ödenmesiyle ilgili af planı, mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı.

Art arda zamların ardından: Motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatına zamların ardından 1 lira 7 kuruşluk indirim geldi.

Moody’s, Britanya’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Britanya’nın kredi notunu ‘Aa3’ olarak teyit ederken, not görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi.

Erdoğan’a iki yeni danışman

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.

Meteoroloji günlük tahmin raporu: Sıcaklık düşüyor, iki ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Türkiye’nin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İsveç başbakanından Erdoğan’a NATO mektubu

İsveç basınına göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup göndererek NATO üyeliğiyle ilgili olarak görüşmeye hazır olduğunu söyledi.