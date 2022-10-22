Diyarbakır Valiliği’nden vatandaşa gece yarısı Erdoğan mesajı

Diyarbakır Valiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazar günü kentte düzenleyeceği miting için vatandaşlara gece yarısı mesaj attı.

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Erdoğan’ın 23 Ekim Pazar günü Diyarbakır’da düzenleyeceği miting öncesi Diyarbakırlılara mesajlar yağıyor. Valilik, gece yarısı saat 02:07’de gönderdiği mesajla vatandaşları mitinge davet etti.

Yurttaşlar, farklı gün ve tarihlerde de çok sayıda mesajla mitinge davet edilmişti.

Gece saatlerinde gönderilen mesajda “Diyarbakır aşığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da. Diyarbakır’a yapılan yeni hizmetlerin açılışında Cumhurbaşkanımızla buluşuyoruz. 23 Ekim Pazar. Saat 14.00 İstasyon Meydanı” dendi.

Öte yandan Diyarbakır başta olmak üzere Mardin, Batman, Şanlıurfa, Elazığ gibi çevre illerden çok sayıda güvenlik görevlisi de miting için kentte görevlendirildi.

Öğretmenler, korucular ve devlet memurları da düzenlenen toplantılar ile mitinge çağrıldı.