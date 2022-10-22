Mansur Yavaş duyurdu: Üniversitelerde ücretsiz dört çeşit yemek vermeye başladık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrencilerine dört çeşit sıcak yemek vermeye başladıklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak amaçlı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, günlük dört çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.

Şimdilik dört noktada gerçekleştirilen yemek ikramını sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı: “Ankara hepimizin evi. Öğrencilerin daha rahat ve konforlu bir eğitim hayatı yaşamaları için çalışmalara devam ediyor; Gazi, Hacı Bayram Veli ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde dört çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz. Yakında tüm üniversitelerimizdeyiz.”

Öğrencilerden Ahmet Faruk Solmaz, bu uygulama sayesinde artık sürekli ekmek arası yemeyeceğini arada sıcak yemek de yiyebileceğini söylerken, bir diğer öğrenci Ahmet Seyit Karaman, çoğu günlerde yemeğe parası yetmediği için aç kaldığını belirtti.

ABB’nin sıcak yemek hizmeti, hafta içi her gün 14.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleşiyor.