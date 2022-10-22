Biden’ın öğrenci kredisi affına mahkemeden geçici engelleme

ABD Başkanı Joe Biden’ın öğrenci kredilerinin geri ödenmesiyle ilgili af planı, mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı.

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Biden, ağustos sonunda hükümetin öğrencilerin kredi geri ödemelerine af uygulayacağını açıklamıştı. Bu Biden’ın 2020’deki başkanlık seçimlerinde vaatlerinden biriydi.

Bazı ekonomistler bu durumun enflasyonu daha da yükseltebileceğini dile getirirken, muhalif Cumhuriyetçi kongre üyeleri de başkanın yasal olarak bu borçları silme yetkisi olup olmadığını sorgulamıştı.

Biden, Twitter hesabından, şimdiye kadar 22 milyon kişinin öğrenci affına başvurduğunu açıklamıştı.

Plana geçici engel

ABD’de Sekizinci Temyiz Mahkemesi, eyaletlerin daha uzun vadeli bir tedbir talebine karar verene kadar program kapsamındaki herhangi bir öğrenci borcunun ödenmesini geçici olarak yasakladı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, kararın, borçluların af başvurusunda bulunmasını engellemediğini söyledi. Jean-Pierre, söz konusu kararın, uygulamayı tamamen engellemediğini, sadece borcun affedilmesini biraz geciktirdiğini söyledi.

Kongre Bütçe Ofisi, eylülde, borç affının hükümete yaklaşık 400 milyar dolara mal olacağını hesaplamıştı.

Öğrenci kredisi affı planı

Biden, 24 Ağustos’ta, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık’a kadar ertelediklerini ve öğrenci kredilerine af uygulayacaklarını açıklamıştı.

Plan doğrultusunda, geliri yıllık 125 bin doların altında olan kişilerin borçlarının 10 bin dolarlık kısmına af gelirken, düşük gelirlilere verilen ‘Pell Grants’ isimli krediyi alan ve şu anda yıllık geliri 125 bin doların altında olan kişilerin borcunda da 20 bin dolar af uygulanacak.

Borçlular, Ocak 2023’te kredi geri ödemelerine başlayacak.