Biden, öğrenci kredi geri ödemelerine af getiriyor

ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin öğrenci kredi geri ödemelerine af uygulayacağını açıkladı. Bu Biden’ın 2020’deki başkanlık seçimlerinde vaatlerinden biriydi.

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Bazı ekonomistler bu durumun enflasyonu daha da yükseltebileceğini dile getirirken, Cumhuriyetçi kongre üyeleri de başkanın yasal olarak bu borçları silme yetkisi olup olmadığını sorguladı.

Yıllık geliri 125 bin doların altında olan kişilerin borçları 10 bin dolara kadar; daha düşük gelirli öğrencilerin yararlandığı düşük faizli Pell Grants kredisini almış kişilerin borçları 20 bin dolara kadar silinecek.

Bu kararın, ülkenin enflasyonla mücadelesine yeni bir zorluk ekleyeceğini belirten ekonomistlere göre borç affı nedeniyle gayrimenkul alımı ve diğer yüksek harcamalara yöneltilebilecek olan yeni tüketici harcamaları için milyarlarca dolar açığa çıkmış olacak.