Taht oyunları: Boris Johnson, yeniden başbakan olmak için ülkeye döndü

Britanya’da Liz Truss’ın başbakanlık koltuğunda iki ay bile durmadan istifa etmesiyle liderlik yarışı yeniden başladı. Britanya basınının aktardığına göre, Truss istifa ettiğinde yurt dışında olan eski başbakan Boris Johnson, yeniden başa geçebilmek için aniden ülkeye dönme kararı aldı.

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Eski başbakan Boris Johnson, 7 Temmuz’da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı. Johnson’ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu 5 Eylül’de açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı. Böylece, parti içindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

Ancak iki gün önce Liz Truss, başbakanlıktan ve Muhafazakar Parti genel başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu. Truss, seçim sürecinde vaat ettiği vergi indirimi politikasını hayata geçirmiş ve bu, ülke ekonomisini olumsuz etkilemişti. Devam eden tartışmalardan sonra hükümet geri adım atmış ve Truss, 14 Ekim’de maliye bakanını görevden almıştı. 19 Ekim’de de içişleri bakanı istifa etmişti. Tüm bu yaşananlardan sonra Truss’ın liderliği sorgulanmıştı. Truss da en sonunda istifa etti ve liderlik yarışı yeniden başladı.

Sunak en güçlü aday, Johnson’ın da ismi geçiyor

Rishi Sunak, başbakanlık için şu an için en güçlü aday. Bir kişinin liderliğe resmen aday olabilmek için 100 meclis üyesinin desteğini alması gerekiyor. Britanya basının aktardığına göre, şu ana kadar 100 desteği alan tek kişi Sunak. Resmi olarak adaylığını açıklamasa da Sunak’ın yakın çevresi, kendisinin tekrar aday olduğunu söylüyor.

Sunak haricinde eski bakanlardan ve Johnson’ın istifasından sonra da liderliğe aday olan Penny Mordaunt da aday. Bu iki isim haricinde Boris Johnson’ın da yeniden başbakan olabileceği konuşuluyor.

Reuters’ın aktardığına göre Johnson, Truss istifa ettiğinde Karayipler’de tatildeydi. Johnson, Truss’ın istifasıyla başbakanlık için adının geçmesi ve bazı vekillerin kendisini desteklemesinden ötürü tatili yarıda kesip ani bir kararla Britanya’ya geri döndü.

Ticaret Bakanı James Duddridge, Johnson’ın kendisine “Bunun için hazır olduğunu” söylediğini açıklamıştı.

‘Duyduğum en kötü fikir’

1997-2001 yılları arasında Muhafazakar Parti’nin liderliğini üstlenen William Hauge’sa, Johnson’ın geri dönüşünün bir parti üyesi olarak neredeyse son yarım yüzyılda duyduğu en kötü fikir olduğunu ve bunun muhafazakarlar için bir ‘ölüm sarmalına’ yol açacağını söyledi.

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