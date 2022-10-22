Erdoğan’a iki yeni danışman

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.

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Karakurt ve Başaran’ın cumhurbaşkanı danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12’nci ve 13’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Orhan Karakurt, Erdoğan’ın katıldığı organizasyonlarda senelerdir sunuculuk yapan bir isim. Karakurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdiği için şarkıcı Gökhan Özoğuz’a “Edepsiz” demesi ve eski AKUT başkanı Nasuh Mahruki’nin “Karakurt tarafından yönetilen siyasi baskı kumpasıyla istifam sağlandı” sözleriyle gündem olmuştu.

Cengiz Başaran’sa en son Batman İl Kültür Müdürlüğü görevindeydi.