Kılıçdaroğlu’ndan iktidara: Bunlar faizcilerin ağababası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı “Vergilerin büyük bir kısmı tefecilere gidiyor. Bunlar faizcilerin ağababası. Faizcilere çalışıyorlar. Bu kadar borcun karşılığında ne olacak? Faiz ödeyeceksiniz” sözleriyle eleştirdi.

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Bütün dünyanın enflasyona karşı sıkılaşmaya gidip faiz artırmasına karşın, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz neden, enflasyon sonuç’ görüşü nedeniyle Merkez Bankası bir yıldır politika faizini indirip duruyor.

Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaların karlılık rekorunda başlıca etkenlerden biri. Ekonomistler, resmi enflasyon yüzde 80’i geçmişken Merkez Bankası’nın düşük faizle fonladığı bankaların yüzde 30’dan yüksek bir faizle kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor. Uzmanlara göre krizi fırsata çeviren bankaların önemli bir geliri de Hazine’den aldıkları yüksek faizli tahviller ve türev ürünlerden gelen karlardı.

Yani göstergelere göre ‘faizleri düşürdük’ söylem düzeyinde kaldı.

CHP’nin Sivas’ta düzenlediği belediye başkanları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu da iktidarın ‘faizcilere çalıştığını’ söyledi: ”Sivaslı kardeşlerim de duysunlar. Senin ödediğin vergilerin büyük bir kısmı içerideki ve dışarıdaki tefecilere gidiyor. Bakmayın öyle ‘faize karşıyız’ dediklerine. Bunlar faizcilerin ağababası. Faizcilere çalışıyorlar. Bu kadar borcun karşılığında ne olacak? Faiz ödeyeceksiniz.

Her ay bütçeden 2 milyar 222 milyon 873 bin dolar faiz ödüyoruz. Saate bölersek, saat başına ödediğimiz faiz 3 milyon 45 bin 348 bin dolar. Allah aşkına bu yük çekilir mi? Türkiye’yi bu batağa kim soktu? Utanmasalar Bay Kemal yatı diyecekler. Emin olun. Akıl alacak şey değil. Cumhuriyet tarihi bu kadar ağır bir yükün altına girmedi. Türkiye Cumhuriyet tarihinde bu kadar ağır bir yükün altına girmedi. Bunlar yetmedi, aşmak için kur korumalı mevduat getirdiler şimdi. Mart ayından eylül ayına kadar bir avuç insana 85 milyar lira ödediler. Bunların döviz garantisi var, bunların faiz garantisi, vergi ödememe garantisi var. Vatandaş ekmek alırken vergi ödeyecek ama kur korumalı mevduatın sahibi milyarları yatıracak, gelir elde edecek ama beş kuruş vergi ödemeyecek.”