Meteoroloji günlük tahmin raporu: Sıcaklık düşüyor, iki ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Türkiye’nin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

🗓22 Ekim 2022 (Cumartesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/RrUnDVatfV — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 22, 2022

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman’ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin iki-dört derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.