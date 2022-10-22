İsveç başbakanından Erdoğan’a NATO mektubu

İsveç basınına göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup göndererek NATO üyeliğiyle ilgili olarak görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İsveç Başbakanı Kristerrson. Fotoğraf: AA

Türkiye’nin veto etmesiyle sekteye uğrayan Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma süreci, üçlü mutabakatın ardından devam etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girmesine, terör suçlularının iadesi gibi bazı koşulları içeren mutabakatın imzalanmasının ardından yeşil ışık yakmıştı.

İsveç’in Türkiye’ye yönelik silah satışıyla ilgili ambargoyu kaldırması da Ankara’nın şartlarından biriydi.

Eylül sonunda İsveç, 2019 yılından bu yana savunma ürünlerinin ihracatında Türkiye’ye uyguladığı ambargoyu kaldırmıştı. İsveç Stratejik Ürünler Departmanı, ambargodan etkilenen askeri ürünlerin yeniden satışına izin verdi.

Aftonbladet gazetesi, Kristersson’un ülkesinin Ankara büyükelçiliği aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dün bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Mektupta Kristersson’un, “Umarım kısa süre içinde sizinle NATO konusunda ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara’ya gelmeye hazırız” dediği aktarıldı.

Mektupta Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını aktaran Kristersson’un şunları yazdığı bildirildi: “Türkiye’nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleri ve bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede işbirliği yapmak istiyoruz”.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, “İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza ‘Randevu verin, gelsin’ dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni Başbakan’ın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır” demişti.