Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘başörtüsü’ yanıtı: Kaçmazsan bu iş çözülür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başörtüsü için referandum istemesine “Kanun teklifini destekle, ne referandumu? Kaçmazsan bu iş çözülür” diye yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu, bu ay başında, ‘başörtüsüne yasal güvence‘ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Erdoğan söz konusu ‘düzenlemeyle’ ilgili Kılıçdaroğlu’na “Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, bunu da yapabiliriz. Parlamentoda çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin” diye karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, bu çağrıya Twitter üzerinden şöyle yanıt verdi: “Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?”