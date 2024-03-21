Akşam Postası / 21 Mart 2024

Özel’den Erdoğan’a hodri meydan: Emekliye salı günü zam yapalım
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a emekli maaşlarına zammı seçimden önce Meclis’ten geçirmeye çağırdı.
Avrupa Birliği Bosna Hersek’le üyelik müzakerelerine başlıyor
Avrupa Birliği, Bosna Hersek’le üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı.
Mossad başkanı liderliğindeki heyet ateşkes için Katar yolcusu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki heyetin ateşkes müzakereleri için Katar’a gitmesine onay verdi.
Merkez Bankası’ndan ‘sürpriz’ faiz artışı
Merkez Bankası (MB), politika faizini yüzde 50’ye yükseltti.
Erdoğan’ın 11 yıl önceki faiz tweet’i gündem oldu
Eski başkandan Merkez Bankası’na: 20 milyar doları yakmaya değdi mi?
Ekonomistlerden faiz yorumu: Gelsin Süleyman Soylu’nun ‘oh’ çektiği gif’ler
‘Sürpriz’ faiz kararından sonra dolar ve avroda düşüş
Gazze için ABD’den bu kez ateşkes hamlesi
Bugüne kadar Gazze için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) getirilen ateşkes önerilerini veto eden ABD, bu defa ateşkes için karar taslağı sundu.
Fenerbahçe’den ‘Süper Kupa ertelensin’ talebi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe’nin talepte bulunduğunu söyledi.
Aziz Yıldırım’dan Trabzonlu siyasilere: Söylemleri yalan, yaptıkları ahlaksızlık
KKM hesaplarından ‘sınırlı çıkış’ devam ediyor
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 295 milyar liraya geriledi.
Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı belli oldu
Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlığı için yapılan seçimde dokuz oy alan Kadir Özkaya, AYM’nin yeni başkanı oldu.