Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Mart 2024

Özel’den Erdoğan’a hodri meydan: Emekliye salı günü zam yapalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a emekli maaşlarına zammı seçimden önce Meclis’ten geçirmeye çağırdı.

Avrupa Birliği Bosna Hersek’le üyelik müzakerelerine başlıyor

Avrupa Birliği, Bosna Hersek’le üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı.


Mossad başkanı liderliğindeki heyet ateşkes için Katar yolcusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki heyetin ateşkes müzakereleri için Katar’a gitmesine onay verdi.

Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararına anlam veremedi: Skandal!

Merkez Bankası’ndan ‘sürpriz’ faiz artışı

Merkez Bankası (MB), politika faizini yüzde 50’ye yükseltti.

Erdoğan’ın 11 yıl önceki faiz tweet’i gündem oldu

Eski başkandan Merkez Bankası’na: 20 milyar doları yakmaya değdi mi?

Ekonomistlerden faiz yorumu: Gelsin Süleyman Soylu’nun ‘oh’ çektiği gif’ler

‘Sürpriz’ faiz kararından sonra dolar ve avroda düşüş

Gazze için ABD’den bu kez ateşkes hamlesi

Bugüne kadar Gazze için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) getirilen ateşkes önerilerini veto eden ABD, bu defa ateşkes için karar taslağı sundu.

‘Düşmana yapılmaz’: Deprem bölgesindeki aile hekimlerinin maaşına kesinti
Bodrum’da zamanın yavaş aktığı, mütevazı bir meyhane

Fenerbahçe’den ‘Süper Kupa ertelensin’ talebi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe’nin talepte bulunduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım’dan Trabzonlu siyasilere: Söylemleri yalan, yaptıkları ahlaksızlık

KKM hesaplarından ‘sınırlı çıkış’ devam ediyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 295 milyar liraya geriledi.

Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlığı için yapılan seçimde dokuz oy alan Kadir Özkaya, AYM’nin yeni başkanı oldu.

Bu hafta 13 film vizyona giriyor

SON HABERLER

Akşam Postası / 23 Mart 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Putin’den intikam yemini: Bir günlük yas ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki terör saldırısıyla ilgili “Rusya’ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız” dedi.