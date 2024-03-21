Akşam Postası / 21 Mart 2024

Özel’den Erdoğan’a hodri meydan: Emekliye salı günü zam yapalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a emekli maaşlarına zammı seçimden önce Meclis’ten geçirmeye çağırdı.

Avrupa Birliği Bosna Hersek’le üyelik müzakerelerine başlıyor

Avrupa Birliği, Bosna Hersek’le üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı.

Mossad başkanı liderliğindeki heyet ateşkes için Katar yolcusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki heyetin ateşkes müzakereleri için Katar’a gitmesine onay verdi.

Merkez Bankası’ndan ‘sürpriz’ faiz artışı

Merkez Bankası (MB), politika faizini yüzde 50’ye yükseltti.

Gazze için ABD’den bu kez ateşkes hamlesi

Bugüne kadar Gazze için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) getirilen ateşkes önerilerini veto eden ABD, bu defa ateşkes için karar taslağı sundu.

Fenerbahçe’den ‘Süper Kupa ertelensin’ talebi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe’nin talepte bulunduğunu söyledi.

KKM hesaplarından ‘sınırlı çıkış’ devam ediyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 295 milyar liraya geriledi.

Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlığı için yapılan seçimde dokuz oy alan Kadir Özkaya, AYM’nin yeni başkanı oldu.