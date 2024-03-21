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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın 11 yıl önceki faiz tweet’i gündem oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 yıl önce attığı faiz tweet’i gündem oldu.

Fotoğraf: AA

Eski ekonomi yönetimi yüksek enflasyona rağmen faizleri tek haneye indirmişti. Mehmet Şimşek’in başında olduğu ekonomi yönetimiyse Haziran 2023’ten Ocak 2024’e kadar faiz artırdı.


Ocakta faizleri yüzde 45’e çıkartan Merkez Bankası, şubatta faizleri sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası bugün, sürpriz bir şekilde faizleri yüzde 50’ye yükseltti.

Bunun üzerine Erdoğan’ın 11 yıl önceki tweet’i gündem oldu.

Erdoğan, 11 yıl önceki tweet’inde şunları diyor: “Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz.”

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