Özel’den Erdoğan’a hodri meydan: Emekliye salı günü zam yapalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a emekli maaşlarına zammı seçimden önce Meclis’ten geçirmeye çağırdı.

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Özel, Sinop İskele Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. AA’nın haberine göre buradan emekli maaşlarının yetersizliğine değinen Özel, Erdoğan’a şu çağrıda bulundu:

“Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 3 Kasım 2002’de en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret düzeyindeydi. Yani sizinle hiç uğraşmasa hiç ilişmese düzeninizi bozmasa bugün 17 bin lira asgari ücret 26 bin lira maaş alıyor olacaktınız.

Ben Tayyip Erdoğan’a geçtiğimiz günlerde çağrıda bulundum. Esas mesele en düşük emekli maaşının, asgari ücret olması için yani emeklilere 7’şer bin lira seyyanen zam verilmesi için kanun teklifini verdik. Sakın sakın gelecek hafta çıkıp da ‘Ben bunu ileride yapacağım’ deme. Eğer emekliye bir şey yapacaksak Özgür Özel burada. Önümüzdeki pazartesi Meclis’i açalım, emeklinin zammını salı günü yapalım, seçimden önce yapalım. Hodri meydan.”