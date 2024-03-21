Gazze için ABD’den bu kez ateşkes hamlesi

Bugüne kadar Gazze için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) getirilen ateşkes önerilerini veto eden ABD, bu defa ateşkes için karar taslağı sundu.

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30 binin üzerinde kişinin can verdiği ve açlıktan çocukların öldüğü Gazze için toplumsal baskı artınca Amerikan yönetiminden yeni bir hamle geldi.

İsrail tüm felaket uyarılarına rağmen yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin son sığınağı Refah kentine saldırı hazırlığı yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tam da bu süreçte yeniden bölge turuna çıktı.

DW Türkçe’nin haberine göre Suudi medya kuruluşu Al-Hadath’a konuşan Blinken, “Rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte acil ateşkes çağrısında bulunan ve şu anda Güvenlik Konseyi’nin önünde bulunan bir karar tasarısı sunduk” dedi.

ABD daha önce acil ateşkes çağrısında bulunulan karar tasarılarını veto etmişti.