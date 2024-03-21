Ekonomistlerden faiz yorumu: Gelsin Süleyman Soylu’nun ‘oh’ çektiği gif’ler

Öncelikle tebrik ederim.

Geçen ay yapsaydınız belki rezerviniz bu kadar erimezdi.

Neyse, geç olsun ama olsun.

Umarım yeterli olur. Rezervdeki erimeyi durdurur.

Epey geç kalındı çünkü. Bu faiz Ocak ayında 50 olmalıydı.