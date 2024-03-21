Ekonomistlerden faiz yorumu: Gelsin Süleyman Soylu’nun ‘oh’ çektiği gif’ler

Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 50’ye yükseltmesi ekonomistlerin ‘takdirini’ kazandı.
MB, politika faizini ‘sürpriz bir şekilde’ yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltti.
Uluslararası kurum ve kuruluşların anketlerinde MB’nin faizi yükseltmesi, ulusal kurum ve kuruluşların anketlerinde MB’nin faizi sabit bırakmasını öngörülüyordu.
Para Politikası Kurulu (PPK), ocaktaki kararında ‘gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını’ belirterek faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı vermişti. Geçen ay da faiz sabit bırakılmıştı.
MB, faiz artışına gerekçe olarak enflasyondaki bozulmayı gösterdi.
MB, Haziran 2023’ten Şubat 2024’e kadar faiz artırdı.
Ekonomistlerin MB’nin kararına tepkisi şöyle oldu: