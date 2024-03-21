Fenerbahçe’den ‘Süper Kupa ertelensin’ talebi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe’nin talepte bulunduğunu söyledi.

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A Milli Futbol Takımı, Macaristan’la oynanacak özel maç için Budapeşte’ye hareket ederken Büyükekşi de İstanbul Havalimanı’nda soruları yanıtladı.

Şanlıurfa’da 7 Nisan’da oynanması planlanan Süper Kupa maçının 6 Nisan’a kaydırıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Büyükekşi, Fenerbahçe’nin kupa maçının ertelenmesiyle ilgili olarak başvuruda bulunduğunu belirterek “Fenerbahçe’den bir erteleme talebi geldi, değerlendiriyoruz” dedi.

Büyükekşi, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylarla ilgili soruya da “Bu konuyla ilgili şu anda bir şey söylemeyeceğim. Gündemimiz milli takım” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bordo mavililer beraberliği yakalasa da Fenerbahçe bir gol daha atarak maçı 3-2 kazandı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Bir meşale ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’in çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Müsabaka bitti saldırı başladı

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular saldırganlara karşılık verdi. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi. Soyunma odasına doğru koşarken bir saldırgan Livakoviç’in yüzüne yumruk attı.

İçişleri soruşturma başlatırken Türkiye Futbol Federasyonu da gerekli cezaların verileceğini duyurdu.

12 kişi gözaltına alınmış, beş kişi tutuklanmıştı.