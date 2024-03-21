Eski başkandan Merkez Bankası’na: 20 milyar doları yakmaya değdi mi?

Eski Merkez Bankası (MB) başkanı Durmuş Yılmaz, faizi artıran MB’ye sordu: “20 milyar dolar rezerv yakmaya değdi mi?”

Durmuş Yılmaz.

Yerel aktörler, MB’nin faizleri yüzde 45’te sabit tutmasını bekliyordu. Ancak ‘sürpriz bir şekilde’ politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltti.

Ağustostan bu yana süren faiz artışı trendine geçen ay son verilmişti. Bu dönemde dövizi baskılamak için 20 milyar doların eritildiği ortaya çıkmıştı.

31 Mart seçiminden önce hükümetin talebiyle bu ay da faizin sabit tutulacağı beklentisi hakimdi.

MB’nin eski başkanlarından Durmuş Yılmaz, bugün alınan kararı X hesabından şöyle değerlendirdi:

“Tam bir ‘Eleyip eleyip kepeğine katmak’ hali. Beğenilmeyen yüzde 20-25 faizleri yüzde 50 yapıldı. Ağustostan bu yana alınan kararlar doğru yöndeydi ama gecikmeli olduğu için işe yaramadı. Maliyet sürekli arttı 20 milyar dolar rezerv yakmaya değdi mi? Korkarım bu artış da işe yaramayacak.

Enflasyonla mücadele maliyeti katlanarak devam edecek. Faiz artışı siyaset kurumuna rağmen alındıysa MB alkışlanmalı. Ancak cumhurbaşkanının olumsuz tek bir cümlesi, hatta iması her şeyi sıfırlar. MB gerekeni yapıyor. Başarmanın anahtarı siyaset kurumunun enflasyonla mücadeledeki samimiyeti.”