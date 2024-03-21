Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlığı için yapılan seçimde dokuz oy alan Kadir Özkaya, AYM’nin yeni başkanı oldu.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin 20 Nisan’da dolacak olması nedeniyle bugün Yüksek Mahkeme’de başkanlık seçimi yapıldı.

Başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden dokuzunun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Özkaya, AYM’nin yeni başkanı oldu.

Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez altı oy aldı.

Özkaya’nın özgeçmişi

Kadir Özkaya 1963’te Tarsus’ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985’te mezun olan Özkaya, 1991’de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993’te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı.

Kadir Özkaya. Fotoğraf: AA

Danıştay üyeliğine 2011’de seçilen Özkaya 2014’te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020’de Anayasa Mahkemesi başkan vekilliği görevine seçilmişti.

Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle iki yıllığına başkanlık görevini yürütecek.

Özkaya, milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmayan Can Atalay’ın bireysel başvurusunda ihlal yönünde görüş bildirmişti.