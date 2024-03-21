Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararına anlam veremedi: Skandal!

Beşiktaş’ın son dönemdeki parlayan genç yıldızlarından Semih Kılıçsoy’un A Milli Kadrosu’ndan alınmasına siyah beyazlı ekipten öfke dolu karşılık geldi.

Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş’ın son dönemde forma şansı verdiği 18 yaşındaki Semih, performansıyla tüm gözleri üzerine çevirmişti.

Yabancı takımların kapmak için sıraya girdiği Semih, Ahmetcan Kaplan’la beraber A Milli Takım kadrosuna alındıktan sonra ani bir kararla Ümit Milli Takım kadrosuna gönderildi.

Bu şaşırtıcı karar sadece Beşiktaş camiasını değil diğer takımların taraftarlarının da tepkisini çekti.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, konuya ilişkin şunları dedi:

“Aldığım habere önce inanmak istemedim. Sonra şaşkınlığımı ifade edecek söz bulamadım. Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmez? Milli takımlarda üzülerek söylüyorum ki hocalar değişiyor, yönetimler değişiyor ama mantalite değişmiyor. Biz zamanında bunları yaşadık, biliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Tek kelimeyle skandal.

Son yıllarda ülke futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerden Semih Kılıçsoy 10 yaşından beri gol atıyor, hem milli takımlarda atıyor, hem bizim alt yaş gruplarının tamamında gol atıyor.

Formunun zirvesinde Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle büyük moralle katıldığı kampta ne teknik ne taktik idmanlara alınmış, takımdan ayrı tutulmuştur. Kendini geliştirebileceği, görgü ve tecrübesini artıracağı antrenmanlara almayacaksanız neden milli takıma çağırdınız?”

Ligin parlayan yıldızı, gençlerin ilham kaynağı olmuş bir oyuncuyu 5 dakika bile oynatabilmek sadece ona değil Türk futboluna verilecek en büyük ödül olurdu. Ümit Milli Takım planlamasına dahil edildiği açıklamasının sıradan bir bahane olduğu aşikardır. Bu kararın son dakikada alınmış içinde anlamı olan bir karar olduğuna inanmak istemiyoruz. Ama şüphelerimizi giderecek tek bir ipucu bulamıyoruz. Genç bir oyuncunun duygularıyla oynama hakkını nereden buldunuz? Bu kararı aldıranları kınıyoruz.”

Yönetim Kurulu Üyemiz Feyyaz Uçar’dan Açıklama



Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar’ın futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un A Milli Takım kadrosundan çıkarılıp Ümit Milli Takıma gönderilmesiyle ilgili açıklamasıdır:



“Aldığım habere önce inanmak… pic.twitter.com/lLl0ZNVvBd — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 21, 2024

Montella’dan ilk yorum

Konuya ilişkin bir açıklama da A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella’dan geldi:

“Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Onları Ümit Milli Takım’a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır.”