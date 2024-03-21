Avrupa Birliği Bosna Hersek’le üyelik müzakerelerine başlıyor

Avrupa Birliği, Bosna Hersek’le üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı.

Fotoğraf: X

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016’da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022’de almıştı.

AB Komisyonu, 12 Mart’ta, Bosna Hersek’le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını bildirmişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurdu.

Michel, kararı Brüksel’de düzenlenen AB zirvesi sürerken X hesabından duyurdu.

“Yeriniz Avrupalı ailemizde” diyen Michel, şu mesajı paylaştı:

“Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek’in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor.”