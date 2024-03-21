Mossad başkanı liderliğindeki heyet ateşkes için Katar yolcusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki heyetin ateşkes müzakereleri için Katar’a gitmesine onay verdi.

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden paylaşılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha’ya gidiyor.

Netanyahu’nun onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes için CIA Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil’le görüşecek.

Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail’e gelmesine denk gelmesi dikkat çekti.

Ne olmuştu?

30 binin üzerinde kişinin can verdiği ve açlıktan çocukların öldüğü Gazze için toplumsal baskı artınca Amerikan yönetiminden yeni bir hamle gelmişti.

Bölge turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken “Rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte acil ateşkes çağrısında bulunan ve şu anda Güvenlik Konseyi’nin önünde bulunan bir karar tasarısı sunduk” demişti.

Bu hareketlilik, İsrail’in tüm felaket uyarılarına rağmen yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin son sığınağı Refah kentine saldırı hazırlığı yapması üzerine geldi.