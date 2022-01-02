Akşam Postası / 2 Ocak 2022

Anket: Her 10 kişiden yedisinin hükümetin ekonomi politikasına güveni azaldı

MetroPOLL araştırmanın verilerine göre geçtiğimiz yılda her 10 kişiden yedisinin hükümetin ekonomi politikasına güveni azaldı.

Kılıçdaroğlu: Artık ekonomi, masaya ekmek koyup koymamakla ilgili

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sorunu yaşanan her ailenin ekonomisini yönetmekte zorlanan ev kadınlarının yanında olacağını belirterek, “Artık ekonomi, masaya ekmek koyup koymamakla ilgilidir” dedi.

Boğaziçi direnişinin 1’inci yılında hasar tespit raporu

Boğaziçi Üniversitesi direnişi, geçen yıl 2 Ocak gecesi yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ile başladı. Bulu’nun ‘altı ay ömür biçtiği’ eylemler üniversite bileşenlerinin de desteğini alarak büyüdü, ancak Bulu’nun görev süresi 15 Temmuz gecesi yayınlanan bir başka kararnameyle sona erdi.

Maratonun rantı da ‘yabancı’ya gitmemiş

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı kapsamında düzenlediği maratonun ihalesi de ‘yabancı’ya gitmemiş. Düzenlenen 641 bin TL’lik ihale AKP’li Ali Bilir’in şirketinin oldu.

HDP, eski Eğil belediye başkanı Akkul’u ihraç talebiyle disipline sevk etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), görevden alınan Diyarbakır Eğil Belediye başkanı Mustafa Akkul’u, kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk etti.

İBB’den TCDD’ye Marmaray yanıtı: Çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun TCDD’nin Marmaray’a gelen zamla ilgili ‘suçu’ İBB’ye atmasına “TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok” yanıtını verdi.

Türkiye’ye geçmeye çalışan Afgan anne donarak hayatını kaybetti

Van Valiliği, Türkiye’ye geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü yönündeki paylaşımları doğrulayarak olayın İran’a bağlı Belesur köyünde meydana geldiğini duyurdu.

Merkez Bankası, temerrüt faiz oranını yüzde 17,25 olarak belirledi

Merkez Bankası (MB), mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını da 555 lira olarak belirledi.

2022 araç muayene ücretleri belli oldu

Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak en düşüğü KDV dahil 258 liraya yükseltildi.