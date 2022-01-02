Kılıçdaroğlu: Artık ekonomi, masaya ekmek koyup koymamakla ilgili

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sorunu yaşanan her ailenin ekonomisini yönetmekte zorlanan ev kadınlarının yanında olacağını belirterek, “Artık ekonomi, masaya ekmek koyup koymamakla ilgilidir” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ev kadınlarıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP lideri, yeni yıla zamlarla girildiğini, elektriğe, doğalgaza, motorine, benzine, otogaza, köprü ve otoyollara zam yapıldığını, bu işin siyasetten ve makro ekonomik verileri konuşmaktan çıktığını söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Artık Türkiye’de ekonomi, para ile ilgili olmaktan bile çıktı. Kimse para kazanmıyor bu ülkede. Artık ekonomi, masaya ekmek koyup koymamakla ilgilidir. Mesele artık iç ekonomidir. Yani hanenin sofrasıdır. (…) Erdoğan Türkiyesi’nde özellikle tek çalışanlı, ev hanımlı haneler, yıkımın eşiğindedir. Bu hanelerimizin insanları artık güvende değildir. Buradan ilan ediyorum, birincil önceliğim hane ekonomisini, yani iç ekonomiyi korumak olacaktır. Kadınların ekonomik sorunlarını, politika çabalarımızın en önünde tutacağım. (…) Toplumdaki önemli rollerine rağmen Erdoğan’ın ev hanımlarını ve tek gelirli haneleri artık hafife aldığı çok açıktır. Onların çığlığını saraydan duymak zordur.”

‘Çocuklar politize oldu’

Küçük çocukların bile politize olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Siz de görüyorsunuz videoları. 9-10-11 yaşındaki çocuklar, ailelerinin her gün katlandığı zorlukların son derece farkında. Rafadan Tayfa, Kral Şakir çizgi filmlerini konuşması gereken çocuklar, Erdoğan’ın aymazlığını konuşuyorlar. Bu yaşlarda böylesine önemli bir aile meselesiyle bu kadar ilgilenmek o çocukların asla unutamayacağı bir psikoloji olacak.”

‘TÜİK makyaj yapa yapa kuaföre döndü’

Yarın açıklanacak enflasyon rakamlarının en makyajlı halinin bile korkunç olacağını savunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Malum, TÜİK adeta kuaföre döndü makyaj yapa yapa. Ama o bile bir yere kadar oynayabiliyor rakamlarla. Bu tek gelirli, ev hanımlı ailelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım. Ben bu ailelerin mutfağında ve masasında bir sandalye istiyorum. Gıda sorunu yaşanan her ailenin ekonomisinde, o ekonomiyi yönetmekte zorlanan ev hanımlarının yanında olacağım. 2022’de en büyük en önemli önceliğim bu olacak.

‘Bolca zincir ve kilit depolasınlar’

Saray hükümetinin bir ahlak sorunu var. Ev hanımları çocuklarının eğitimi, beslenmesi, gıda güvensizliğiyle ilgili kabus yaşarken bu saray, yarattığı yoksulluğu, din soslu vatanseverlik ile sümen altı etmeye çalışmaktadır. 2022’de ev hanımlarını daha da zora sokacak her ne olursa işte orada olacağım. Ev ekonomisini yok eden kurumlara önerim, bolca zincir ve kilit depolasınlar kendilerine. Her kim sofradan çalıyorsa işte o bunun bedelini mutlaka ödeyecek.”

Toplantıya katılan Saliha Yoldaşoğlu, tek maaşın yetmediğini, geçinemediklerini, kiralarını ödeyemediklerini, okuyan çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını anlatarak, “Çok zor durumdayız. Çocuklarımıza mahcup oluyoruz, çocuklarımız bize mahcup oluyor. Evimizi döndüremiyoruz. İş yok, çocuklarımız işsiz. Bir maaşla ev döndüremiyoruz. Bize yardımcı olun, iş verin. Çocuklarımız boşta kalmasın” dedi.

Üç çocuk annesi Melek Kuşkaya da eşinin işsiz olduğunu dile getirerek zor durumda olduklarını, kronik rahatsızlıkları bulunduğunu, kayınvalidesiyle yaşamak durumunda kaldıklarını aktardı.