Türkiye’ye geçmeye çalışan Afgan anne donarak hayatını kaybetti

Van Valiliği, Türkiye’ye geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü yönündeki paylaşımları doğrulayarak olayın İran’a bağlı Belesur köyünde meydana geldiğini duyurdu.

Köylüler tarafından çekilen görüntülerde annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıkmıştı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

Van’ın İran sınırından Türkiye’ye geçmeye çalışan bir kadın ve iki çocuğu fırtınaya tutundu. Anne, hayatını kaybetti Annenin ayakları poşetle sarılı olduğu görüldü. Köylülerin anlattıklarına göre, annenin çocukları ölmesin diye çoraplarını çocukların eline geçirdiği öğrenildi. pic.twitter.com/XCXHH8S7yt — mesut bağcı (@bgcmst) January 1, 2022

Van Valiliği’nin açıklaması şöyle: “01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır. Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir.”