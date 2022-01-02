Maratonun rantı da ‘yabancı’ya gitmemiş

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı kapsamında düzenlediği maratonun ihalesi de ‘yabancı’ya gitmemiş. Düzenlenen 641 bin TL’lik ihale AKP’li Ali Bilir’in şirketinin oldu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre eski AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında 19 Aralık Pazar günü ‘Gazi yarı maratonu ve 10 kilometre koşusu‘ adı altında bir etkinlik düzenledi.

Rant mesafe tanımadı

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, belediye bu organizasyon için de 1 Aralık 2021 tarihinde ‘3’üncü Gazi Yarı Maratonu Hizmet Alımı İşi‘ adı altında da bir ihale düzenledi. Sadece iki şirketin katıldığı ihaleyi 641 bin 505 TL teklif veren İstanbul merkezli Bilir Turizm ve Danışmanlık Şirketi’nin aldığı açıklandı.

Yüzbinlerce liralık ihaleyi alan İstanbul merkezli şirketin sahibi de tanıdık çıktı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin sahibinin Ali Bilir olduğu ifade ediliyor.

Bilir, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerine girerek Beykoz Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi seçildi ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2011 yılındaki genel seçimlerde de AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu.

Yedi yılda 85 ihale aldı

Ali Bilir’in sahibi olduğu Bilir Turizm ve Danışmanlık Şirketi, kamu kurumları ile AKP’li belediyelerden 2015 ile 2021 yıllarını kapsayan yedi yıllık dönemde 85 ihale aldı. Bu 85 ihalenin toplam bedeli ise 102 milyon TL’yi buluyor. Şirketin ihale aldığı kamu kurumları arasında valilikler, emniyet müdürlükleri, üniversiteler, AKP’li belediyeler ve bu belediyelerin şirketleri, hastaneler ile il sağlık müdürlükleri gibi çok sayıda kamu kurumu yer alıyor.