Son 24 saat: 33 bin 520 vaka, 129 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 33 bin 520 vaka, 129 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 362 bin 836 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “60 yaş üzeri risk altında. Son bir ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın yüzde 87,2’si vakaların yüzde 16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka.”